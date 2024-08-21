تحطم سيارة ميكروباص في حادث تصادم قطار مزلقان برج العرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة برج العرب غرب الإسكندرية ، حادث تصادم بين قطار وسيارتي ملاكي ونقل ثقيل وتحطم سيارة ميكروباص بدون ركاب، مما أدى إلى تهشمها، بمزلقان برج العرب غربي الإسكندرية، فيما دفعت السكة الحديد بأوناش لإزالة آثار الحادث.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار وسيارات بمزلقان برج العرب بطريق بهيج، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإسعاف ومسئولي السكة الحديد لموقع الحادث.

وتبين من الفحص تصادم قطار بسيارة نقل ثقيل بمقطورة رقم "ن ق د 2674" وملاكي رقم " س ن م 8619 "، وسيارة ميكروباص، وهناك أنباء عن وجود مصابين في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.



تحطم سيارة ميكروباص في حادث قطار برج العرب الإسكندرية