المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية يتفقد فعاليات مهرجان العلمين

كتبت نورا فخرى

قام المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجولة تفقدية في فعاليات مهرجان العلمين المقام في دورته الثانية للاطلاع على الأنشطة المختلفة التى يقدمها المهرجان للجمهور، وكان فى استقباله عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال الزيارة تفقد المستشار محمود فوزي شاطيء ذوي الهمم بالعلمين الجديدة، مثمناً هذه الفكرة الإنسانية الرائعة، بالحرف اليدوية والتراثية، وذلك خلال جولته التفقدية في منطقة أرض المعارض وعدد من المشروعات الصغيرة.

وعقد الزيارة عقد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مؤتمرًا صحفيًا، حيث توجه وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تنظيم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتسليط الضوء على هذه المدينة الساحرة التي نجحت في جعل الصورة تتكلم، ودعا من لم يزرها بزيارتها والاطلاع على جمالها.

وصرح المستشار محمود فوزي بأن ما حدث في مدينة العلمين الجديدة وتحويلها من مجرد صحراء ومقبرة تاريخية وحقل ألغام إلى هذه المدينة الرائعة ذات البنية التحتية المتكاملة هو شيء يدعو للدهشة والفخر، إذ أصبحت علامة تجارية كبيرة.

وقال "فوزي" إن مصر بعد ان أصبح لديها استقرار أمني واستطاع اعادة بناء مؤسساتها الدستورية تمكنت من التخطيط للمستقبل وتنفيذ العديد من المشروعات بخطط تنموية شاملة وإرادة سياسية قوية.

ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى دور الوزارة وأن التواصل السياسي يخلق قناة مستدامة بين المواطن والحكومة، وأن تخصيص حقيبة للتواصل السياسي يؤكد أن هناك حالة انفتاح حقيقية بين جميع الاطراف، مؤكداً على التواصل بين جميع المؤسسات والأحزاب الممثلة وغير الممثلة داخل البرلمان، ومع الفئات الأخرى خاصة النقابات والاتحادات والكيانات خاصة الشبابية والتي لها صلة بالمرأة، وأن الوزارة معنية بالتنمية السياسية والتثقيف السياسي وتعميق المشاركة الديمقراطية.

ونوه "فوزي" إلي أنه أصبح هناك اهتمام كبير بالشباب والمرأة وتمكينهم في المجتمع، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بشكل خاص بالشباب والمرأة من أجل زيادة تمكينهم وتعميق مشاركتهم سياسياً. وخلال المؤتمر الصحفي.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحوار الوطني منصة جامعة لكل المصريين وكمبادرة رئاسية لخلق مساحات مشتركة بين جميع المصريين، إذ تناقشت القوى السياسية على مائدة الحوار في جميع القضايا السياسية والاقتصادية و المجتمعية، ووصلوا إلى مخرجات تم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية. ولم تكن لهذه التجربة أن تنجح لولا دعم الرئيس مشيداً باستجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطني، ومعبرًا عن تقديره للدور الكبير لشباب الأمانة الفنية للحوار الوطني في نجاحه، وأنه لولا جهودهم ومثابرتهم وخبرتهم لم يكن ليظهر الحوار بهذا الشكل. وأضاف فوزي أن من مخرجات الحوار الوطني جزء ثقافي كبير، وجزء منه كان موجهاً للشركة المتحدة.

ولفت "فوزى" إلى أن هناك جوانب مشتركة كثيرة بين الشركة المتحدة ومخرجات الحوار الوطني، وذلك من خلال لجنة الثقافة والهوية بوجود برامج لاكتشاف المواهب، وأن تكون هناك قناة حاضنة للمؤثرين المصريين.

وفي إطار جهود القيادة السياسية الحثيثة والجادة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، ذكر الوزير فوزي أن حماية حقوق الإنسان مفهوم شامل وتراكمي، وهي عملية مستمرة تنطلق ابتداء من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ولا ترتكز على حق ويهمل باقي الحقوق، وأن قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان مدرجة منذ اليوم الأول على أجندة الحوار الوطني منذ ثلاث سنوات وليست وليدة اليوم كما صرح السيد المستشار أنه منذ أيام رفع الحوار الوطني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وهو انتصار جديد لملف حقوق الإنسان.

واختتم المستشار محمود فوزي جولته بمشاهدة إحدى العروض الفنية لمهرجان العلمين، وذلك في صحبة وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، وعمرو الفقي. يُذكر أن 60٪؜ من عوائد مهرجان العلمين تم تخصيصها لصالح الأشقاء في فلسطين.



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة



وزير الشؤون النيابية خلال تفقده العلميين الجديدة