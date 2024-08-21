الكونغو تعلن اكتشاف أكثر من 1000 إصابة جديدة بجدرى القردة فى أسبوع

محمد جمال

أعلنت الكونغو اليوم الأربعاء إكتشاف أكثر من 1000 إصابة جديدة بجدرى القردة فى أسبوع، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

ورفعت القارة الأفريقية حالة الطوارئ بسبب انتشار مرض جدري القرود، وبحسب التقارير أنه وحتى الآن، فإن أكثر من 96% من جميع حالات الإصابة والوفيات موجودة في الكونغو الديمقراطية. ويشعر العلماء بالقلق من انتشار نسخة جديدة من المرض هناك التي قد تنتقل بسهولة أكبر بين الناس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى فيروس جدري القردة في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا كحالة طوارئ عالمية، مع وجود حالات مؤكدة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة. إلى ذلك أعلنت المنظمة عن سلالة جديدة من الفيروس.