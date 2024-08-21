"الصناعات الهندسية": 3 شركات مصرية تقترب من عقود تصدير مكونات السيارات لروسيا

كتب - إسلام سعيد

زار السفير نزيه النجاري سفير مصر بموسكو والوزير مفوض ياسر مصطفي رئيس مكتب التمثيل التجاري في روسيا، أجنحة الشركات المصرية المشاركة فى المعرض الدولى لمكونات السيارات MIMS Automobility Moscow والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2024.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس البثعة المشاركة في المعرض، إن هناك فرصا لفتح الأسواق التصديرية في روسيا وأسواق دول تحالف البريكس، كاشفة أن 3 شركات مصرية من المشاركين في المعرض تقترب من عقد صفقات تصديرية في ظل سعر منافس ومنتج منافس وفي ظل مقاطعة روسية لبعض الدول نتيجة تطورات الحرب في أوكرانيا.

وكشفت "حلمي" عن أن المشاركة المصرية في المعرض تلقى قبولاً وهناك زيارات واسعة من المشاركين لأجنحة الشركات المصرية، حيث يعد المعرض أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة بقطاع مكونات السيارات بالسوق الروسي، كما أنه وسيلة للانفتاح على الأسواق المجاورة إلى روسيا، ويستقطب المعرض زوار من عدد كبير من الدول المهتمة بصناعة مكونات السيارات.

وأضافت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البعثة المصرية من قطاع صناعة مكونات السيارات المشاركة بمعرض MIMS Automobility Moscow شاركت في عدد من اللقاءات للتعرف على احتياجات السوق هناك في ظل اتجاه مصر نحو أسواق دول البريكس لزيادة صادرات القطاع الهندسي ومنها قطاع صناعة مكونات السيارات.

وذكرت مي حلمي، إن دخول مصر في بريكس يسهم في تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجاري بالعملة المحلية مع بعض الدول داخل تحالف البريكس خاصة روسيا ، مشيرة إلى تكثيف العمل على التواجد في أسواق روسيا والصين والبرازيل والهند.