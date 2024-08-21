السفير اليابانى يزور مستشفى الناس ويشيد بها : تساوى مستشفيات اليابان ويمكن أعلى وما شاهدته فاق توقعاتى ولم أتصور مكان فى مصر يقدم خدمات بالمجان بهذه الكفاءة



أجرى السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، زيارة إلى مستشفى الناس في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية باعتبارها واحدة من المستشفيات الرائدة فى العمل الاهلى وتقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين

رافق السفير اليابانى فى زيارته وفد رفيع من السفارة وكان فى استقباله بالمستشفى حاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس، وريهام الصايغ الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمستشفى الناس

أطلع السفير الياباني بالقاهرة خلال زيارة مستشفى الناس على طبيعة سير العمل بالأقسام المختلفة ونوع الخدمات الطبية المقدمة بالمجان للمواطنين وكفائتها ، كما حرص بنفسه على زيارة عدد من المرضى ممن يتلقون العلاج بالمستشفى للوقوف على كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة

كما تفقد السفير اليابانى كافة الأقسام المختلفة بالمستشفى واستمع لشرح مفصل من الأطباء والجراحين عن صعوبة العمليات الجراحية التى يتم إجرائها وكذلك النسب العالية من الشفاء التى يتم تحقيقها فى المستشفى مقارنة بمستشفيات شهيرة فى العالم تعمل بنفس التخصص الدقيق ، كما شاهد السفير اليابانى بنفسه أحدث الأجهزة الطبية المتواجدة بالمستشفى والتى تمكن الفريق الطبى من تنفيذ عمليات نوعية دقيقة فى القلب لحالات حرجة جدا

وخلال الزيارة ، أشاد السفير اليابانى بمستوى وكفاءة الخدمات الطبية والحرص الشديد من إدارة المستشفى فى الوقوف على كافة التفاصيل لضمان سير العمل بانتظام دائم يضمن تحقيق أكبر نسبة نجاح للعمليات الجراحية

وفى كلمة مسجلة باللغة العربية بالمستشفى ، قال السفير اليابانى خلال الزيارة : "يمكننا القول أن المستوي الطبي في مستشفى الناس مثل المستشفيات اليابانية ، ويمكن أحسن وأعتقد أن الرعاية الطبية في مستشفى الناس نفس ما نتلقاه في مستشفيات اليابان ويمكن أعلي.. الناس للناس "

وأضاف السفير اليابانى فى كلمته : " أشكركم على دعوتي لزيارة مستشفى الناس التي أعطتني فرصة فريدة وقيمة للتشرف والتعرف على خدمات طبية على أعلى مستوي.. وأنا أعجبت وتأثرت كثيرًا بمستشفى الناس..وأتمنى لكل الذين يتلقون الخدمة الطبية في مستشفى الناس الشفاء السريع "

ووجه السفير اليابانى الشكر للإدارة ولكل الأطباء والعاملين بمستشفى الناس وقال :" أعبر عن احترام وتقدير عميق لكل اللذين يعملون في هذا المستشفى.. أتمنى كل النجاح في مستشفى الناس للأطباء اللذين يدعمون الخدمة الطبية والإدارة وأتمنى في المستقبل أن يكون هناك تواصل وشراكة وتعاون بين مستشفى الناس والمجتمع اليابانى بما فيها السفارة ، لأننى لم أتصور أن هناك رعاية وخدمة طبية بهذا المستوى العالي، هذا فوق تصوري ، لكن أنا شفت بنفسي كل اللذين يعملون في مستشفى الناس".

الجدير بالذكر أن مستشفى الناس واحدة من أهم المستشفيات الخيرية الغير هادفه للربح وتقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين من الأسر المهمشة والأكثر احتياجا وغير القادرين ، حيث نجحت المستشفى منذ افتتاحها فى 2019 ، بتقديم 506 ألف خدمة طبية لأكثر من 27 ألف مريض ما بين جراحات وقسطرة وخدمات تشخيصية وزيارات بالعيادات الخارجية بخدمة عالية الجودة لجميع المرضى من كافة المحافظات ، كما أجرت المستشفى أكثر من 7 آلاف عملية جراحية بالقلب لحالات حرجة جدا ، وتفتح مستشفى الناس أبوابها لكل مرضى القلب والجهاز الهضمي ، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً



السفير اليابانى فى مستشفى الناس



السفير اليابانى يزور مستشفى الناس ويشيد بها



السفير اليابانى يزور مستشفى الناس



السفير أوكا هيروشي سفيراليابان لدى مصر فى زيارة الى مستشفى الناس



السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر



السفير أوكا هيروشي سفير اليانان فى القاهرة



جانب من الجولة



جانب من الزيارة



جولة سفير اليابان فى مستشفى الناس



زيارة المرضى داخل مستشفى الناس



زيارة سفير اليابان لمستشفى الناس