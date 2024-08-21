السجن المؤبد و7 سنوات للمتهمين بقتل شاب فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، سائقا بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الثانية فى القضية فيما عاقبت المتهمة الثالثة بالسجن لمدة 7 سنوات، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بمركز فاقوس.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 6474 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، ليوم 13 أبريل الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد أ ف ال ع" 29 عاما، سائق، و"أمل ع ال خ" 56 عاما، ربة منزل، و"سونة ف ص م أ" 23 عاما، عاملة بمصنع برتقال، مقيمين بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجنى عليه" محمد خ ع " بسبب خلاف سابق فيما بينهم.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحا أبيض (سكين) كان بحوزة المتهم الأول، وأداة (سوط) كان بحوزة المتهمة الثانية، وأنهم بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم استدرجته المتهمة الثالثة بإيهامة بحل خلاف سابق فيما بينهم، وما أن وصل لمكان الواقعة ظفروا به وكالت له المتهمة الثانية ضربه بما حوزتها (سوط) على رأسه فلاذ مسرعا بالفرار من المسكن فتتبعه المتهمين وإنقض عليه المتهم الأول فأنهال عليه طعنا بسكين عده طعنات فأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.