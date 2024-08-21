الرعاية الصحية بأسوان تتابع الأطقم الطبية بالغنيمية والعوضلاب

أسوان- صلاح المسن

قام الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بجولة تفقدية على وحدة طب أسرة الغنيمية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وخلال الجولة، التقى بعدد من المنتفعين واطمئن علي رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة، كما تابع أيضا سير العمل في أقسام الطوارئ

وعيادة طب الأسرة، واطلع على جاهزية هذه الأقسام لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة .

كما تفقد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان سير العمل بوحدة طب أسرة العوضلاب"وخلال الجولة، تابع الدكتور أشرف حماد سير العمل في أقسام الطوارئ وعيادات الأسنان وطب الأسرة، واطلع على جاهزية هذه الأقسام لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

بالإضافة لتفقد قسم الصيدلية، ومتابعة توافر وصرف الأدوية لضمان تقديم خدمات طبية شاملة ومتكاملة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

وفي هذا السياق، ترأست الدكتورة إسراء عبد الرازق، مدير المكتب الفني، الاجتماع التوجيهي اليومي لجميع منشآت الهيئة في المحافظة ، كنائبا عن مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان.

وتناول الإجتماع استعراض مؤشرات رضاء المنتفعين في منشآت الهيئة المختلفة المتمثلة في الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات ، بالإضافة لمتابعة سير العمل في مختلف الإدارات .

وتأتي هذه الاجتماعات اليومية في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على متابعة سير العمل بشكل مستمر وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين في أسوان.