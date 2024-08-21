اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى..إنفوجراف

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 11:52 ص
الرئيس السيسى يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى..إنفوجراف الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

الرئيس أكد أن "استجابته لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"

أكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة

وشدد الرئيس السيسى على تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.







السيسي

الرئيس السيسي

الحوار الوطنى

الحكومه

عاجل

الحبس الاحتياطى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة