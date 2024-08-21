الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بتعديل تعريفة ركوب التاكسى الأبيض

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، تعريفة ركوب التاكسى الابيض، والتى تم تغييرها بعد تحريك أسعار الوقود، كما عدلت تعريفة ركوب سيارات السيرفيس والنقل العام بالقاهرة.

وأصبحت تعريفة الركوب كالتالي:

9.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كيلومتر.

4.5 جنيه لكل 1 كيلو متر.

21 جنيها ساعة الانتظار، وتزداد بواقع 10.5 جنيها لكل ساعه إضافية.

وعدلت محافظة القاهرة، تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وذلك فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق ، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين

