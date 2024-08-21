التحالف الوطنى يطلق "إيد واحده" لتوزيع الغذاء على الصم والبكم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، فعاليات مكثفة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالمناطق المختلفة.

وتأتى تلك الفعاليات الخدمية فى إطار مبادرة" أيد واحده" التى تتواصل بكافة قرى ومراكز محافظة البحيرة، وتضمنت فعاليات المبادرة الجديدة التى يتم تنفيذها عن طريق مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الأربعاء توزيع أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية على المستحقين من ذوى الهمم والصم والبكم بالإضافة إلى حملات طرق أبواب للأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمراكز المختلفة



وقالت النائبة الدكتورة نفين الكاتب، عضو مجلس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن هذه المبادرة تاتى ضمن خطة التحالف الوطنى لدعم كافة الأسر الاكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن دعم هؤلاء المستفيدين من ذوى الهمم، يعكس تقدير التحالف الوطنى لتلك الفئات الاجتماعية التى تحتاج إلى المساندة بشكل متواصل.

وأوضحت الكاتب أن فعاليات المبادرة لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية بل تتضمن تقديم ندوات للتوعية الصحية والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية بالإضافة إلى برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة، إضافة قوافل طبية فى الأماكن النائية والمحرومة تحت مظلة التحالف الوطنى.

يذكر أن محافظة البحيرة، قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف ".

وتعد مبادرة " ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق " من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالبحيرة وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

وشهدت محافظة البحيرة أيضا فعاليات مبادرة " كتف بكتف" وهى من اهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الأكثر احتياجا.