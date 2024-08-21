البيت الأبيض: بايدن تحدث مع نتنياهو لمناقشة وقف إطلاق النار وصفقة التبادل

إبراهيم حسان

قال البيت الأبيض، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس انضمت إلى بايدن في مكالمته الهاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن تحدث مع نتنياهو لمناقشة وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.