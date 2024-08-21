اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 11:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

البيت الأبيض: بايدن تحدث مع نتنياهو لمناقشة وقف إطلاق النار وصفقة التبادل

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 10:31 م
البيت الأبيض: بايدن تحدث مع نتنياهو لمناقشة وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بايدن ونتنياهو
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البيت الأبيض، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس انضمت إلى بايدن في مكالمته الهاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن تحدث مع نتنياهو لمناقشة وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.







البيت الأبيض

نتنياهو

وقف إطلاق النار

صفقة التبادل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة