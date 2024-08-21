البنك المركزي: لا صحة بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية

أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزي، أنه قرر في ابريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيها بدلا من 150 ألفا، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألفا تيسيرا على المتعاملين مع البنوك.

وقال البنك المركزي المصري، إنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية من سبتمبر.

ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة.