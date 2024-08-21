اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 12:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

البحرين: هناك حاجة ملحة للعمل الجماعى للحد من تداعيات الكوارث بالمنطقة

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 11:31 ص
البحرين: هناك حاجة ملحة للعمل الجماعى للحد من تداعيات الكوارث بالمنطقة الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ممثل مملكة البحرين فى الاجتماع الوزارى لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث على بن خليفة إن الكوارث المحيطة بالمنطقة العربية، باتت فى حاجة إلى المزيد من العمل الجماعى للحد من تداعياتها فى ضوء العديد من الأزمات التى تهدد المنطقة بأسرها.

 

واعتبر، خلال كلمته الاجتماع المنعقد اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن حفظ الأمن يمثل أولوية قصوى لدى مملكة البحرين، موضحا أنها تضع على عاتقها مسألة إدارة الكوارث فى ظل رغبتها في تعزيز الاستدامة وتحقيق المزيد من التقدم على المستوى الوطني عبر تعزيز التعاون على المستويين الدولى والاقليمى.

 

وأضاف أن التنسيق الاقليمي والدولي يشمل استباق الكوارث الطارئة مع العمل على تعزيز الدور الوقائي، مع الاستفادة من الدروس فى مرحلة ما بعد الأزمة، مشيرا إلى إطلاق منظومة وطنية للإنذار المبكر في البحرين لتحقيق الاهداف سالفة الذكر.


 







البحرين

الجامعة العربية

التغيرات المناخية

التصحر

حرائق الغابات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة