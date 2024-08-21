البحرين: هناك حاجة ملحة للعمل الجماعى للحد من تداعيات الكوارث بالمنطقة

بيشوى رمزى

قال ممثل مملكة البحرين فى الاجتماع الوزارى لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث على بن خليفة إن الكوارث المحيطة بالمنطقة العربية، باتت فى حاجة إلى المزيد من العمل الجماعى للحد من تداعياتها فى ضوء العديد من الأزمات التى تهدد المنطقة بأسرها.

واعتبر، خلال كلمته الاجتماع المنعقد اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن حفظ الأمن يمثل أولوية قصوى لدى مملكة البحرين، موضحا أنها تضع على عاتقها مسألة إدارة الكوارث فى ظل رغبتها في تعزيز الاستدامة وتحقيق المزيد من التقدم على المستوى الوطني عبر تعزيز التعاون على المستويين الدولى والاقليمى.

وأضاف أن التنسيق الاقليمي والدولي يشمل استباق الكوارث الطارئة مع العمل على تعزيز الدور الوقائي، مع الاستفادة من الدروس فى مرحلة ما بعد الأزمة، مشيرا إلى إطلاق منظومة وطنية للإنذار المبكر في البحرين لتحقيق الاهداف سالفة الذكر.



