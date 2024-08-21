اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أغسطس 2024 06:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البابا تواضروس يزور كنيسة "العذراء والثلاث مقارات" بالهانوڤيل بالإسكندرية

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 06:10 م
البابا تواضروس يزور كنيسة "العذراء والثلاث مقارات" بالهانوڤيل بالإسكندرية جانب من الزيارة
الإسكندرية جاكلين منير

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زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين بمنطقة الهانوڤيل التابعة لقطاع كنائس غربي الإسكندرية.

واستقبل قداسته لدى وصوله نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، وكهنة الكنيسة وعدد كبير كهنة قطاع غربي الإسكندرية.

كما كان في استقبال قداسة البابا نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

والتقط قداسته مع الآباء الصور التذكارية، ثم تفقد الأعمال الانشائية بالكنيسة، والمباني الملحقة بها، وهي "دار مارك وجاكوب" لرعاية الطفل والمركز القبطى لذوي الإعاقة حيث التقى أطفال الحضانة، وذوي الإعاقة المقيمين في المركز، وبروح أبوية جلس معهم متحدثًا إليهم، سألهم وناقشهم واطمأن عليهم وشجعهم ووزع عليهم بعض الحلوى والهدايا.

جانب من زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني
جانب من زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني

 

جانب من زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني
جانب من زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني


 







الاسكندرية

البابا تواضروس

ذوى الهمم

عظة البابا




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