أوناش ومعدات ثقيلة تنتهي من رفع حطام حادث تصادم قطار و5 سيارات في برج العرب

الإسكندرية -أحمد الزغبي

انتهت أوناش السكة الحديد بالإسكندرية، من رفع جرار قطار برج العرب ،كما تم الدفع بمعدات ثقيلة أخري لرفع السيارت الموجودة علي القضبان بمنطقة بهيج، لعودة الحركة المرورية علي الطريق مرة أخري .

كان قد لقي شخصان مصرعهما وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بمزلقان برج العرب غربي الإسكندرية،، فيما دفعت السكة الحديد بأوناش لإزالة آثار الحادث ،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار وسيارات بمزلقان برج العرب بطريق بهيج، وانتقل ضباط الشرطة والمرور والإسعاف ومسئولي السكة الحديد لموقع الحادث.

وتبين من الفحص تصادم قطار بعدد من السيارات ،مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة آخرين، وتم نقل جثامين ضحايا الحادث الي مستشفي برج العرب والمصابين الي مستشفي العامرية ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

كما توجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية إلي موقع الحادث فور تلقي غرفة عمليات المحافظة إخطار بوقوع حادث تصادم قطار بعدد من السيارات، وذلك لمتابعة الموقف والتأكد من تواجد جميع الجهات المعنية، حيث تواجد السيد مدير أمن الإسكندرية وعناصر الشرطة والحماية المدنية وشرطة المرور والأجهزة الأمنية بموقع الحادث.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت اخطار بوقوع حادث تصادم قطار بعدد من السيارات، وذلك أثناء غلق المزلقان لمرور قطار الركاب القادم من الضبعة ومتوجه إلى محرم بك، حيث قامت سيارة مقطورة بعبور المزلقان، مما أدى إلى اصطدام السيارة بالقطار القادم من الضبعة ومتوجه إلى محرم بك وخرج القطار من خط القضيب واصطدم بعدد ٥ سيارات (3 سيارات نقل- ميكروباص سرفيس- سيارة ملاكي)، أسفر الحادث عن وجود 2حالة وفاة تم نقلهم إلى مشرحة برج العرب، و 2 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى برج العرب، لتلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على استقرار حالتهم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الجهات التنفيذية المعنية متواجدة حاليا في الموقع لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم.



رفع آثار قطار برج العرب الإسكندرية