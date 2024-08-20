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33 يوما وينتهى الصيف.. الخريف يبدأ الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 02:00 ص
33 يوما وينتهى الصيف.. الخريف يبدأ الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة الخريف - الطقس
كتب ـ محمود راغب

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حوالى 33 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، بعد أن بدأ الانقلاب الصيفى وفصل الصيف الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و15 ساعة.

الحسابات الفلكية كشفت مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة، حيث بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيو 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.

وفصل الخريف هذا العام يبدأ الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، وهذا اليوم وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء.

فبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفي تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر ( الاعتدال الخريفي فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي.

والوضع يجب أن يكون معكوساً لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالي، في حين يحدث العكس في نصف الكره الشمالي، حتى يصل ميل الشمس ( -27 (27) ، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في 365,25 يوم تقريباً.

وبذلك تكون ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا في هذا اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية ، علما بان الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي ، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء فلكيا) ، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار.

 







الخريف

الاعتدال الخريف

انتهاء فصل الصيف

فصل الصيف

موعد بدايه فصل الخريف



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