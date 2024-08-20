نائب محافظ الأقصر يناقش تفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل بالأقصر برئاسة نجوى إبراهيم مدير الوحدة بالديوان العام، بحضور كلا من وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والعمل والصحة، وممثل عن الشباب والرياضة وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ورشا شعبان مسئول الوحدة بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة سير العمل بالوحدات المختلفة بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع بحث آليات تفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز والمدن، ومناقشة تنفيذ السياسة العامة بهذا الملف في محافظة الأقصر، وسُبل تذليل كافة العقبات لتوفير منظومة خدمات متكاملة للأطفال، كما تم استعراض جهود الوحدة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المقرر تنفيذها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد نائب المحافظ، على أهمية وضع خطة محددة بين كافة الأجهزة التنفيذية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة، وأهمية نشر التوعية بين الأهالي والأطفال بالأسلوب الوقائي من أي مشكلة، وتوفير الرعاية اللازمة، والمشاركة في تنظيم ندوات التوعية بالقرى والنجوع.

كما أكد على التنسيق مع المديريات الخدمية لبحث سبل آلية الحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم من خلال برامج توعوية وتكثيف الحملات التي من شأنها التفتيش علي عمالة الأطفال ووضع خطط بديلة وآليات من شأنها الحد من هذه المشكلات، كما تم بحث معوقات العمل واستعراض البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل على مدار 6 أشهر الماضية واستعراض الظواهر الأكثر انتشارا ووضعها في الحسبان في الخطط التوعوية والإرشاد الأسري في الفترة القادمة والتي تتم من خلال أخصائيين مؤهلين مع تكثيف الشق الوقائي والاستشارات القانونية والأسرية من خلال التواصل المباشر مع مقدمي البلاغات.