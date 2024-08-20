معلمون فى إيطاليا يطالبون بتأجيل بدء العام الدراسى بسبب الحر

فاطمة شوقى

طلبت جمعيات ونقابات المعلمين الإيطاليين، وزير التربية والتعليم جوزيبي فالديتارا، تأجيل بدء العام الدراسي المقرر في سبتمبر حتى أكتوبر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، حيث إن العديد من المدارس لا يوجد بها تكييف هواء فى الفصول ، وفقا لصحيفة لا ريبوبليكا.

وكانت أعلنت السلطات الإيطالية الطوارئ وأطلقت تحذيرات باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من درجات الحرارة المرتفعة، شملت 22 مدينة، حيث تواجه البلاد موجة حر شديدة، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

ونصحت الحكومة الإيطالية -في بيان، السكان بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم، وشرب الكثير من الماء.

وفي منطقة لاتسيو التي تضم العاصمة روما، تم إطلاق خطة طوارئ لمكافحة الآثار الصحية لموجة الحر، وتأتي الخطة بالتزامن مع زيادة عدد الحالات الصحية الطارئة المرتبطة بالحرارة في مستشفيات المنطقة، وتمثل درجات الحرارة الشديدة خطرا كبيرا في إيطاليا، حيث يتجاوز عمر جزء كبير من السكان 65 عاما.

وأوضح الطبيب جوزيبي فامولارو، الذي يعمل في مستشفى سان كاميلو فورلانيني في روما، أنه "من الواضح أن هذه الفئة العمرية معرضة لخطر أكبر"، مضيفا أن المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً في هذا الوقت من العام هي تفاقم الأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، والالتهابات، ومشاكل الكلى، والاضطرابات السلوكية.