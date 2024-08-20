مستشفيات جامعة طنطا تشارك فى مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن بدء مشاركة مستشفيات جامعة طنطا رسميا فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الأربعة "الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم".

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسى ومستشفى الجراحات الجديدة، الدكتور محمد سرحان نائب مدير المستشفى الرئيسى ومستشفى الجراحات الجديدة ومنسق عام المبادرة الرئاسية بمستشفيات جامعة طنطا.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم استقبال حالات فى اليوم الأول للمبادرة الرئاسية بمقر المبادرة بعيادة 4 بمستشفى الجراحات الجديدة من قبل فريق خدمة المواطنين ومدخلى البيانات والمنسق العام للمبادرة الرئاسية محولين من وحدات الرعاية الأساسية " الوحدات الصحية " للفحص والكشف الطبى، وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة مع استعداد تام لاستقبال الحالات التى سيتم تحويلها مستقبلا .

ووجه الدكتور أحمد غنيم، إدارة المستشفيات الجامعية بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لمرضى المبادرة فى إطار التعاون المشترك بين أقسام الكلية وتوفير كافة الإمكانيات والمستلزمات الطبية للاسهام فى نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المنشودة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة المصرية ومديرية الصحة بمحافظة الغربية والوحدات الصحية التابعة لها، بالإضافة إلى تشكيل لجان متعددة التخصصات تضم أساتذة متخصصين ومنسقين من كافة الأقسام المعنية بكلية الطب جامعـة طنطا وتمريض وإداريين المستشفيات الجامعية .

يذكر أن هذه المبادرة من المبادرات الرئاسية التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الأربعة " الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم " من خلال الاكتشاف والتشخيص المبكر للأورام السرطانية، بما يسهم فى تقليل الوفيات الناتجة والتكلفة الاقتصادية مستهدفة الأعمار من فوق سن الثمانية عشر عاما.