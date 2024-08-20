اليوم السابع
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محافظ البحيرة تقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:12 ص
محافظ البحيرة تقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة -ناصر جودة

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قررت الدكتورة جاكلين عازر   محافظ البحيرة، النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى  2024/2025 م للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة ليكون 220 درجة بالمرحلةالثالثة والأخيرة.

ويتم تنفيذ هذا القرار  فى المدارس التى بها أماكن شاغرة على مستوى المحافظة لإستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي وإستكمال الأعداد المطلوبة.

كما قررت محافظ البحيرة الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى 170 درجة وذلك حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب .

من جانبه أكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.


 







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