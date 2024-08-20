اليوم السابع
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كهرباء جنوب الدلتا: تحرير 23 محضر غرامات لسارقى التيار الكهربائى فى طنطا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:32 م
كهرباء جنوب الدلتا: تحرير 23 محضر غرامات لسارقى التيار الكهربائى فى طنطا جانب من الحملة
الغربية مصطفى عادل

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قاد المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حملة مكبرة على المحلات التجارية بمدينة طنطا، لضبط سارقي التيار الكهربائى من الشبكة العمومية، بمشاركة  المحاسب عبد البصير شمله المستشار التجارى لرئيس للشركة، و المهندس ايمن صدقي رئيس قطاع توزيع كهرباء غرب الغربية، والمحاسب طارق الكاشورى مدير عام الشئون التجارية بطنطا، والمهندس محمد عبد الخالق مدير عام هندسات طنطا وعدد من المهندسين والفنيين.

واستهدفت الحملة عددا كبيرا من المحلات التجارية بنطاق مدينة طنطا، تمكنت خلالها من ضبط 23 محل يقوم اصحابها بسرقة التيار الكهربائى من الشبكة العمومية.

وكشف المهندس حسن البيلي، تم تم تحرير محاضر غرامات للمخالفين، بأكثر من 800 ألف جنيه، موضحاً أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه سرقة التيار الكهربائى، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيالهم،  بما يتوافق مع تعليمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك.

المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا
المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملة شركة الكهرباء لضبط سارقي التيار
حملة شركة الكهرباء لضبط سارقي التيار

 

مرور حملة شركة كهرباء جنوب الدلتا على المحلات التجارية
مرور حملة شركة كهرباء جنوب الدلتا على المحلات التجارية

 







شركة كهرباء جنوب الدلتا

طنطا

سرقة التيار الكهربائى

محافظة الغربية




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