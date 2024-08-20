كهرباء جنوب الدلتا: تحرير 23 محضر غرامات لسارقى التيار الكهربائى فى طنطا

الغربية مصطفى عادل

قاد المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حملة مكبرة على المحلات التجارية بمدينة طنطا، لضبط سارقي التيار الكهربائى من الشبكة العمومية، بمشاركة المحاسب عبد البصير شمله المستشار التجارى لرئيس للشركة، و المهندس ايمن صدقي رئيس قطاع توزيع كهرباء غرب الغربية، والمحاسب طارق الكاشورى مدير عام الشئون التجارية بطنطا، والمهندس محمد عبد الخالق مدير عام هندسات طنطا وعدد من المهندسين والفنيين.

واستهدفت الحملة عددا كبيرا من المحلات التجارية بنطاق مدينة طنطا، تمكنت خلالها من ضبط 23 محل يقوم اصحابها بسرقة التيار الكهربائى من الشبكة العمومية.

وكشف المهندس حسن البيلي، تم تم تحرير محاضر غرامات للمخالفين، بأكثر من 800 ألف جنيه، موضحاً أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه سرقة التيار الكهربائى، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيالهم، بما يتوافق مع تعليمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك.



المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا



جانب من الحملة



حملة شركة الكهرباء لضبط سارقي التيار