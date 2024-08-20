كل ما تريد معرفته عن كلية الألسن جامعة كفر الشيخ بأقسامها الـ 8

كفر الشيخ-محمد سليمان

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة نحو كلية الألسن جامعة كفر الشيخ، للالتحاق بها، ضمن كليات القمة، ونقدم معلومات عنها من حيث نشأة الكلية ورؤيتها وأهدافها وأقسامها ومصاريفها، فهي من بين الكليات المتميزة في مجالات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

نشأة كلية الألسن

جاء قرار إنشاء كلية الألسن تلبيةً لاحتياجات سوق العمل من الخريجين المتميزين للعمل في مجالات «الترجمة، وتدريس اللغات، والسياحة، والهيئات الدبلوماسية، والإذاعة والتليفزيون، والشركات الأجنبية التي تعمل في مصر»، ولخدمة قطاع وسط وشمال الدلتا، وبناءً عليه صدر قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، رقم 2693 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ، وصدر القرار الوزاري رقم 6164 لعام 2016 بشأن الموافقة على بدء الدراسة بكلية الألسن، وقام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، بافتتاح الكلية يوم السبت الموافق 29 من أبريل لسنة 2017، وكذلك تمت الموافقة على إنشاء مركز اللغات والترجمة بالكلية، ليبدأ عمله بداية من العام الدراسي 2018 - 2019.

رؤية الكلية

تسعى كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ إلى إعداد كوادر من الباحثين المتخصصين في مجال اللغات الأجنبية وآدابها والترجمة، وتكون قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي ومجال البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال برامج عالية الجودة، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الحميد علي غلاب، عميد الكلية.

أهداف الكلية

تعددت أهداف كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ منها أهداف عامة، منها توفير المناخ العلمي والثقافي للطلاب للتطوير الذاتي لديهم، واستخدام أحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية في مجال اللغات الأجنبية وتقديمها بقدر عالٍ من الجودة وتطويرها بما يواكب العصر الحالي والمستقبلية، وتنمية اللغة الأجنبية عند الطلاب وإكسابهم الخبرات العلمية اللازمة، وكذلك مراعاة الفروق الفردية لديهم، وتدريبهم وإعدادهم لخدمة المجتمع، والإسهام في خدمة المجتمع بإقامة دورات وورش عمل في اللغات الأجنبية والترجمة، والتعرف على ثقافة الآخر، وتعريف الآخر بثقافة المجتمع.

أما الأهداف الاستراتيجية لكلية الألسن، تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية والبنية التحتية للكلية والمعامل، وتطوير وتنمية الكوادر البشرية ورفع مهارات أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بالكلية، وتنمية الطموح الفكري للطلاب بما يوفر البيئة الفكرية الخلاقة اللازمة للإبداع والتفوق، والالتزام بمعايير الجودة وتوكيدها المستمر، والتطوير المستمر للمنظومة الإدارية والخدمية للكلية، وتطوير نظم وأساليب التقويم والامتحانات.

أقسام الكلية

تضم كلية الألسن 8 أقسام يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 الالتحاق بها، قسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة الإسبانية، وقسم اللغة الألمانية، وقسم اللغة الإيطالية، وقسم اللغة الفرنسية، وقسم اللغة الصينية، وقسم اللغة الكورية، وقسم اللغة اليابانية.

مصاريف الكلية

تنقسم المصروفات الدراسية بكلية الألسن إلى نوعين حسب الطلاب إذا كانوا مصريين أو أجانب، فالمصروفات الدراسية للطلاب المصريين 1500 جنيه، المصروفات الدراسية للعام الجامعي للطلاب الذين سيلتحقون ببرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بمبلغ 2300 دولار أمريكي.



الدكتور عبد الحميد علي غلاب عميد الكلية



الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ



كلية الألسن جامعة كفر الشيخ



