عودة حركة الطيران بمطار أسيوط الدولى مع تعديل مواعيد الرحلات الداخلية

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن عودة حركة الطيران إلى مطار أسيوط الدولي بعد فترة من التوقف وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين المسافرين وأسرهم على أن يتم البدء في تنفيذ جدول رحلات معدّل يشمل رحلات داخلية تربط بين القاهرة وأسيوط وسوهاج وستكون هذه الرحلات متاحة كل يوم سبت اعتباراً من 24 أغسطس 2024 وحتى 25 أكتوبر 2024.

وأوضح المحافظ، أن الرحلة ستنطلق من مطار القاهرة في تمام الساعة 18:00 لتصل إلى مطار أسيوط الدولي في الساعة 19:30، ومن ثم ستغادر رحلة أخرى من مطار أسيوط إلى مطار سوهاج في الساعة 20:30 حيث من المقرر أن تصل إلى سوهاج في الساعة 21:15.

وأضاف محافظ أسيوط، أن رحلة العودة من مطار سوهاج إلى مطار القاهرة ستنطلق في الساعة 22:10 لتصل إلى القاهرة في الساعة 23:45، موضحاً أن إدارة المطار ستقوم بإرسال أي تعديلات تطرأ على مواعيد الرحلات أولاً بأول لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بالخدمات المقدمة بمطار أسيوط الدولي معرباً عن سعادته بعودة حركة الطيران إلى المطار ما يوفر الجهد والوقت للمواطنين والزائرين للمحافظة موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين محافظات الصعيد والعاصمة مما ينعكس إيجاباً على الأنشطة الإقتصادية والسياحية في المنطقة داعياً جميع المسافرين إلى متابعة التحديثات المتعلقة بالرحلات لضمان تجربة سفر مريحة وسلسة.