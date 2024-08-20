رواج سياحى بحرى كبير بالبحر الأحمر.. ورحلات السنوركلنج الأكثر طلباً.. مباشر

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، فيديو مباشر لرصد حركة الرحلات البحرية والرواج البحرى بالقرب من مناطق السنوركلنج ومواقع الغوص بمدينة الغردقة، محافظة البحر الأحمر، والتى تشهد اقبال كبير من السياح عليها.

وشهدت المناطق البحرية المختلفة بمدينة الغردقة من خلال بث اليوم السابع، اليوم رواج بحرى كبير وخاصة فى مناطق السنوركلنج ومنها منطقة الفانوس ومنطقة الفنادير وكذلك الجزر البحرية المختلفة مثل الجفتون ومحاويش.

ويعتبر النشاط البحرى اهم الانشطة السياحية حيث تبحر المئات فى كل صباح من اللنشات السياحية نحو مقصدها اذا كانت الجزر البحرية او مواقع الغوص المختلفة وكذلك مناطق السفارى البحرى المنتشرة فى مناطق الجنوب والتى توجد بها الكائنات البحرية.

وتشهد خلال التوقيت الحالى فنادق ومنتجعات البحر الأحمر، ارتفاع فى معدلات الاشغالات المختلفة بمدينة الغردقة وخاصة من السياحة الداخلية التي تشهد اقبال كبير خلال اغسطس الجارى.