رئيس قرية النمسا بالأقصر يتابع السيطرة على حريق شب فى 20 نخلة بكرم نخيل.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق في حوالي 20 نخلة داخل كرم نخيل مكون من عدد من أشجار النخيل التابعة لأحد المواطنين بمنطقة نجع الكلابية، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتقل لموقع الحريق لمتابعة تداعياته ياسر حلمى رئيس مجلس قروى النمسا، ومسئولى الحملة الميكانيكية لفصل أشجار النخيل المحيطة بالمنازل لمنع انتقال النيران لها، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارًا من أهالي قرية النمسا يفيد بنشوب النيران في عدد من أشجار النخيل داخل كرم نخيل خاص بأحد المواطنين بالقرية، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث، وتبين تفحم عدد من أشجار النخيل وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أشجار النخيل، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بكرم النخيل، وتبين عدم وجود مصابين أو خسائر بشرية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، منذ عدة أيام، في السيطرة على حريق نشب داخل حوش للماشية وعدد من أشجار النخيل بقرية الدقيرة، مما أتى على محتويات الحوش من ماكينات رى وعربات كارو، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق في حوش للماشية وبعض أشجار النخيل حوله بمنطقة قرية الدقيرة التابعة لمركز ومدينة إسنا، مما أسفر عن تفحم عربتين كارو و3 ماكينات رى وبعد محتويات الحوش، وعدد من أشجار النخيل بالمنطقة المحيطة، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق بالواقعة.



السيطرة على حريق في 20 نخلة بكرم نخيل دون مصابين



رئيس قرية النمسا يتابع السيطرة على حريق في 20 نخلة



عمليات السيطرة على حريق في 20 نخلة بكرم نخيل دون مصابين