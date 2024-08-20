رئيس جمهورية كينيا يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى

نيروبى ـ خاص

استقبل رئيس جمهورية كينيا، السيد وليام روتو في القصر الرئاسي بالعاصمة "نيروبي"، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وناقشَ اللقاءُ عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، لا سيما ما يتعلق بجهود الرابطة في تعزيز الاعتدال والاستقرار والتنمية في جمهورية كينيا خاصةً، وأفريقيا بشكلٍ عام.

إلى ذلك، استقبل دولة رئيس وزراء كينيا، السيد موساليا مودافادي في مقر الحكومة، معالي الدكتور محمد العيسى، حيث ناقشَ الجانبان مجالات التعاوُن الثّنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.

جانب من لقاء الرئيس وليام روتو والشيخ العيسى



جانب من لقاء رئيس وزراء كينيا والشيخ العيسى



رئيس جمهورية كينيا يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي