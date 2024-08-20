رئيس جامعة بنها: حريصون على توفير فرص عمل مستدامة للخريجين

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة علي مواكبة تطوير منظومة التعليم العالي لخدمة سوق العمل وفقًا لرؤية مصر 2030، وبناء كوادر وطنية ودعم المسار المهني للطلاب لتقديم خدمات متكاملة للطلاب والخريجين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة، بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع أعضاء مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية برئاسة مريم الجابي مديرة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، لبحث تنظيم دائرة مستديرة مع أصحاب الشركات، وذلك بحضور رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر عبد الرحمن مدير مركز التطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا، وأعضاء مركز التطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا.

وأضاف "الجيزاوي"، أن الاجتماع ناقش تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية لخلق فرص عمل مستدامة للخريجين، مما يساهم في رفع كفاءة الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

من جانبه، أشار الدكتور السيد فودة، إلي أن دعم المسار المهني للطلاب والخريجين يأتي من خلال المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات فى ضوء بروتوكول التعاون المبرم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.