رئيس الوزراء يستعرض أبرز محاور المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية"

كتبت هند مختار

اجتمع اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، لاستعراض أبرز محاور المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية".

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بمحور "التنمية البشرية"، معتبراً أن هذا المشروع يعدُ ضمانة رئيسية لبناء الإنسان المصري، والعمل على ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية"، تم إعداده في ضوء ما تضمنته "رؤية مصر "2030، وما جاء في مخرجات "الحوار الوطني"، وكذا ما اشتمل عليه برنامج عمل الحكومة المصرية، فضلًا عما تضمنته الاستراتيجيات الوطنية للجهات المعنية.

وأضاف أن برنامج عمل الحكومة المصرية (رؤية مصر 2030) يتضمن محاور لتعزيز أهداف التنمية البشرية في مصر، منها: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه من خلال التقييم ورصد المؤشرات تبين وجود فرص للتحسين وتطوير المحاور سالفة الذكر، مُشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تحقيق تحسين حقيقي في هذه المحاور التي تتمثل في " نظام صحي شامل، تعليم أفضل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتحقيق الحماية الاجتماعية".

وأشار إلى أنه سيتم العمل من خلال هذا المشروع على توفير نظام صحي يشمل الجميع، وإتاحة منظومة تعليم أفضل تُسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق لجميع المواطنين، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، ودعم الشباب شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للتنمية البشرية، تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المشروع القومي للتنمية البشرية، ومحاور العمل في الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ عدد من المبادرات التي يستفيد بها المواطنون.