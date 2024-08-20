خضر رئيسًا ونصار نائبًا للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة كفر الشيخ، والتي أجريت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد بمدينة كفر الشيخ، عن فوز كامل إسماعيل خضر رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد، وأحمد عبده نصار، نائبا للرئيس، وحامد سالم أبوالعز، أمينًا عاما، ومحمد حسن السعداوي، أمينًا للصندوق.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من خالد مجاهد أحمد، ومروان فوزى النجار، وخالد صالح عبدالوهاب، وعطاالله السيد موسى، ومحمد السيد عباس، وفوزي أحمد عبدالله، ومحمد عيد السيد، وطارق خيري بلال، وعبد الموجود عبد القوى شحاته، وأحمد عبدالله عبدالتواب سيد أحمد، ونجوى سالم أبوزيد، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد وذلك فى دورة 2024/2028 ولمدة أربع سنوات.

صرح بذلك عبد الولي الطنوبي، مدير عام الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة كفر الشيخ، وأضاف بأن الانتخابات أجريت في جو من الديمقراطية والحب والتألف بين جميع أعضاء الاتحاد، وتم اختيار الفائزين عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء الاتحاد الذين لهم حق الحضور والتصويت والمشاركة في الانتخابات على مستوى محافظة كفر الشيخ بمقر الاتحاد.



أحمد عبده نصار نائبا للرئيس