حملة للتوعية الإرشادية والتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى بالدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولى، وكيل الطب البيطرى بالدقهلية عن قيام حملة للتوعية الإرشادية، والتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بعدد من إدارات الطب البيطرى على مستوى المحافظة.

وأوضح أن الدكتورة الشيماء منصور طنطاوى، رئيس قسم الإرشاد بإدارة دكرنس البيطرية بعمل توعية إرشادية عن مرض الحمى القلاعية، وأعراضه، وخطورته، وضرورة الاستجابة للتحصين، وأهمية التسجيل، والترقيم للحيوانات المحصنة، بالإضافة إلى التوعية بمرض حمى غرب النيل، وأعراضه وخطورته، وطرق مقاومته، وذلك خلال مرافقتها للجان التحصين بالعزازنة، وقام أسامة الشايب، مدير إدارة الوقاية بالمديرية، والدكتورة مرفت الصياد، مدير إدارة دكرنس للتأكد من سير العمل باللجان.

وأضاف وكيل الطب البيطرى بالدقهلية بإنجاز أعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع بنطاق إدارات: (منية النصر - دكرنس -أجا - ميت غمر - صهرجت الكبرى)، بحضور الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، وطبيبات الوقاية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفى إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، وبمتابعة الدكتور السيد الحسنين المتولى، وكيل الطب البيطرى بالدقهلية، والدكتور أحمد السباعى، مدير عام الوقاية والدكتور أسامة الشايب، مدير إدارة الوقاية، وتحت إشراف الدكتورة مرفت الصياد، مدير إدارة دكرنس البيطرية، الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي.



جانب من التوعية الإرشادية



جانب من الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية



جانب من الحملة القومية للتحصين ضد حمى الوادي المتصدع



جانب من حملة التحصين