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جيش الاحتلال الإسرائيلى يفتح تحقيقا بعد اتهامه بقتل أسرى تم إنقاذهم من غزة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 08:40 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى يفتح تحقيقا بعد اتهامه بقتل أسرى تم إنقاذهم من غزة متحدث جيش الاحتلال دانيال هاجارى
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيق في ملابسات وفاة الرهائن الستة الذين أنقذناهم الليلة الماضية من أنفاق قطاع غزة، بعد أن اتهم أهالي المحتجزين قوات الاحتلال بقتل ذويهم بالخطأ أثناء عملية إنقاذهم.


وقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن انتشال جثث لأسرى إسرائيليين من قطاع غزة، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش وجهاز الشاباك تمكنا من انتشال 6 جثث لرهائن من قطاع غزة.


وقال جيش الاحتلال إنه بعد إجراءات تحديد الهوية، تم التعرف على جميع الجثث، وتم تسليم رسالة إلى عائلاتهم.







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