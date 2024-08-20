تنمية إبداعات أطفال شمال سيناء من خلال أنشطة متنوعة في قصور الثقافة

العريش ـ محمد حسين

واصل أطفال شمال سيناء التعبير عن إبداعاتهم في فنون الرسم والفن التشكيلي عبر الأنشطة المتنوعة التي تُعقد في قصور الثقافة المنتشرة في مدن المحافظة في إطار الاحتفال بالبرنامج الصيفي "ثقافتنا في إجازتنا"، والذي يتزامن مع يوم وفاء النيل، تُنظم قصور وبيوت الثقافة والمكتبات فعاليات مختلفة لاستقبال الأطفال وتعزيز مواهبهم.

أوضح أشرف المشرحاني، مدير عام ثقافة شمال سيناء، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأنشطة الصيفية تتواصل يوميًا، حيث تستقبل قصور الثقافة والمكتبات الأطفال من مختلف الأعمار.

وأضاف أن قصر ثقافة العريش شهد ورشة فنية في الرسم استخدم فيها الأطفال ألوان الباستيل والفلوماستر والخشب، مما أتاح لهم الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم بأساليب متعددة، لافتا انه في بيت ثقافة المساعيد، تم عرض مسرحي أعده رواد البيت يتناول ظاهرة اختطاف الأطفال. كان الهدف من العرض توعية الآباء والأمهات بأهمية تحصين أبنائهم ضد المخاطر، وحثهم على توخي الحذر وعدم التحدث مع الغرباء خارج المنزل أو المدرسة.



اشار مدير عام ثقافة شمال سيناء، انه في مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة، عُقدت ورشة لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال في الغناء، بينما تم تنظيم ورشة لتنمية مهارات الإلقاء في بيت ثقافة قاطية، وقدمت بيت ثقافة رابعة ألعاب ترفيهية للأطفال، مثل ألعاب ميكانو، إلى جانب تنظيم ورشة قراءة حرة، أما مكتبة الكرامة الثقافية، فقد نظمت ورشة حكي وشرح لكتاب بعنوان "الأمانة"، بهدف تعزيز القيم والمبادئ بين الأطفال.