تداول 15 ألف طن و732 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 8 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 732 شاحنة و484 سيارة وشملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 436 شاحنة و 434 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 296 شاحنة و 50 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALCUDIA EXPRESS والحرية 2 وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و 155 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وأيلة.



كما شهد ميناء بور توفيق استقبال السفينة النوى اكسبريس على متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة ، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 بموانيها.

