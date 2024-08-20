تحرير 43 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بقطور

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات اليومية على جميع مخابز مراكز ومدن الغربية، لإحكام الرقابة على المخابز البلدية، لضبط مخالفات تهريب الدقيق المدعم ، مشيرا إلي التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مؤكدا أن المواطنين يمثلون عيون الرقابة، من خلال تقييمهم لآداء الخدمة التموينية المقدمة لهم ".

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية بقرى سملا ودماط ومدينة قطور ومنطقة سيجر بطنطا، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين وتمكنت من تحرير 43محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة .

فقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير محضر لمخبز بقرية سملا نقص وزن 9 جرام و مخبز بالقرية فسها نقص وزن 9 جرام، مخبز بقرية دماط عدم وجود لوحة تشغيل ،مخبز بمنطقة سيجر مدينة طنطا نقص وزن 13 جرام ،مخبز بمنطقة سيجر خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ،مخبز بمنطقة سيجر نقص وزن 10 جرام ،مخبز بمنطقة سيجر نقص وزن 12 جرام، مخبز بمنطقة سيجر عدم وجود لوحة تشغيل ،مخبز بمنطقة سيجر شارع مصنع الكاوتش نقص وزن 27 جراما.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية و عدد13محضر نقص اشتراطات صحية وعدد 13 محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

و أِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.

وطالبت محافظة الغربية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .