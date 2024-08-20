بتكلفة 9 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح مجمع مواقف سيارات الأجرة بملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد بمدينة ملوى والمقام على مساحة 6000 متر مربع بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه.

ويضم الموقف الجديد، 350 سيارة لتوفير خدمات النقل لخطوط ملوى والمنيا و أبوقرقاص، بالإضافة إلى تسع وحدات قروية هى (السواهجة، الأشمونين، العريني، الإدارة، نواي، اتقا، أبو قلته، تونا، و نزلة تونا) .

ويأتى المشروع في إطار الخطة الاستثمارية وجهود المحافظة لتحسين وتطوير خدمات النقل والمواصلات، حيث تم تجهيز الموقف بمرافق وخدمات متكاملة تشمل كافيتريا ودورات مياه ومظلات لتوفير الراحة للمواطنين والسائقين.

وأكد محافظ المنيا - خلال الافتتاح - على أن هذا الموقف سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة الانتقال بين مدينة ملوي والوحدات القروية المجاورة، مما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المركز.

كما استجاب المحافظ، لعدد من طلبات المواطنين بمدينة ملوي، واستمع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين الخدمات العامة في المركز.