اليوم محافظ سوهاج يضع حجر أساس مجمع سكنى بحى غرب

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم، قيام اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ الإقليم بوضع حجر أساس لمجمع سكنى بحى غرب سوهاج وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير سكن للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة والإستغلال الأمثل للأماكن الغير مستغله بنطاق المحافظة.

هذا ويأتي المجمع السكنى بحى غرب سوهاج، على مساحة 1160 متر تقريبا يتم إستغلال المساحة بالكامل أسفل الوحدات السكنية كجراج للسيارات للحد من التكدسات ووقوف السيارات بالشارع، ويضم المجمع السكنى عدد من المحلات التجارية بإجمالى 32 محل تجارى، و40 وحدة سكنية بإجمالى 90 متر للوحدة الواحدة.

يذكر أن المساحة التى سيتم إقامة المجمع السكنى عليها كانت عبارة عن مقلب للقمامة يتسبب فى تجمع الحشرات والحيوانات الضالة بالمنطقة، تتسبب في تلوث بصرى، تم رفع كافة أشكال القمامة من المنطقة تمهيدا لوضع حجر الأساس بها اليوم.