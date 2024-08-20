العلمين تستضيف 50 عرضا جويا ضمن فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024

كتب أحمد مصطفى

ينطلق خلال أيام معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بمطار العلمين خلال الفترة من 3-5 سبتمبر 2024، ويشهد المعرض العديد من الأنشطة والفاعليات، حيث يقام على هامشه العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتضمن معرضًا للطائرات يعرض أحدث المنتجات والخدمات التي تُشكل مستقبل صناعة الطيران في العالم.

يُقام معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بحضور وفود رفيعة المستوى من 116 دولة وبمُشاركة أكثر من 200 عارض من 28 دولة يعرضون أحدث مُعدات وتقنيات وأنظمة الطيران، كما سيُقام أكثر من 50 عرضًا للطائرات (جوي- أرضي) بعد ظهر كل يوم خلال أيام الحدث ويجري خلالها عرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الطيران.