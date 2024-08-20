اليوم السابع
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السيطرة على حريق بأجزاء من كرم نخيل بقرية النمسا بالأقصر دون خسائر بشرية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:56 ص
السيطرة على حريق بأجزاء من كرم نخيل بقرية النمسا بالأقصر دون خسائر بشرية حريق نخيل - ارشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق في كرم نخيل مكون من عدد من أشجار النخيل التابعة لأحد المواطنين، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارًا من أهالي قرية النمسا يفيد بنشوب النيران في عدد من أشجار النخيل داخل كرم نخيل خاص بأحد المواطنين بالقرية، وانتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف لموقع الحادث، وتبين تفحم عدد من أشجار النخيل وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أشجار النخيل.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بكرم النخيل، وتبين عدم وجود مصابين أو خسائر بشرية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







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