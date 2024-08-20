اليوم السابع
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"السنوركلنج" رحلات المتعة فى البحر الأحمر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:06 ص
"السنوركلنج" رحلات المتعة فى البحر الأحمر سنوركلنج رحلات المتعة البحرية فى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يعتبر النشاط البحرى فى محافظة البحر الأحمر السياحية هو النشاط الأساسى والأهم بالنسبة للانشطة البحرية المختلفة، ويعتبر السنوركلنج من أهم الرحلات البحرية بل أكثرها طلبا لكونها أرخص الرحلات من حيث السعر.

من جانبه قال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية، إن رحلات السنوركلنج تعتبر أكثر الرحلات طلبا لعدة اسباب بداية هى أرخص سعرا لكونها الأسرع بالنسبة للوقت، حيث تصل المراكب لمناطق معينة وتقوم بالتوقف لمدة لا تقل عن ساعه ومن الممكن أن تقضى اغلب الرحلة فيها ويقوم السياح بالنزول ومشاهدة الأسماك والشعاب من خلال النظارات دون الغوص.

وأضاف كذلك يمكن أن يتوقف فى أكثر من مكان مثل منطقة الفنادير وأبو رمادة، مضيفا أن يوميا يبحر العشرات من المراكب للرحلات، وهناك الكثير من يقوم بعمل دمج بين رحلات السنوركلنج والغوص.


وتابع : المصريون يعشقون تلك الرحلة مع رحلات الجزر حيث يقبل الكثير خلال وصولهم وقضاء اجازاتهم فى مدينة الغردقة على القيام برحلة فى الغردقة وغالبا ما تبحر العشرات من المراكب فى التوقيت الحالى وعليها العشرات من المصريين فى موسم السياحة الداخلية لمناطق السنوركلنج المختلفة .

وأوضح منظم الرحلات البحرية أن أغلب الرحلات تتوقف عند مناطق تكون الشعاب المرجانية فيها والأسماك الملونة ظاهرة بشكل كبير من على سطح البحر، وتكون المياه فيها صافية حيث بمجرد ارتداء النظارات البحرية تظهر الأعماق بشكل كبير ويشاهد من يقوم بذلك جمال الطبيعة الخلابة التى وهبها الله لمصر.

من جانبه قال يوسف حسن ريس مركب بالبحر الأحمر، أن أغلب الرحلات البحرية تبحر من المراسى المختلفة فى الثامنة صباحا أو التاسعة بحد أقصى وتتجه كلا نحو مقصده الغوص لمناطق الغوص والجزر نحو الجفتون ومجاويش.

 

اصطفاف-المراكب-فى-مناطق-السنوركلنج-
مناطق السنوركلنج

 

الرحلات-البحرية-بالبحر-الأحمر-
الرحلات البحرية بالبحر الأحمر

 

السنوركلنج-فى-البحر-الأحمر،
السنوركلنج فى البحر الأحمر
 
بداية-رحلات-السنوركلنج-
بداية رحلات السنوركلنج

 

توقف-المراكب-فى-منطقة-الفنادير
منطقة الفنادير

 

رحلات-الغوص-والسنوركلنج-بالبحر-الأحمر-
رحلات الغوص
 
 






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