"السنوركلنج" رحلات المتعة فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

يعتبر النشاط البحرى فى محافظة البحر الأحمر السياحية هو النشاط الأساسى والأهم بالنسبة للانشطة البحرية المختلفة، ويعتبر السنوركلنج من أهم الرحلات البحرية بل أكثرها طلبا لكونها أرخص الرحلات من حيث السعر.

من جانبه قال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية، إن رحلات السنوركلنج تعتبر أكثر الرحلات طلبا لعدة اسباب بداية هى أرخص سعرا لكونها الأسرع بالنسبة للوقت، حيث تصل المراكب لمناطق معينة وتقوم بالتوقف لمدة لا تقل عن ساعه ومن الممكن أن تقضى اغلب الرحلة فيها ويقوم السياح بالنزول ومشاهدة الأسماك والشعاب من خلال النظارات دون الغوص.

وأضاف كذلك يمكن أن يتوقف فى أكثر من مكان مثل منطقة الفنادير وأبو رمادة، مضيفا أن يوميا يبحر العشرات من المراكب للرحلات، وهناك الكثير من يقوم بعمل دمج بين رحلات السنوركلنج والغوص.



وتابع : المصريون يعشقون تلك الرحلة مع رحلات الجزر حيث يقبل الكثير خلال وصولهم وقضاء اجازاتهم فى مدينة الغردقة على القيام برحلة فى الغردقة وغالبا ما تبحر العشرات من المراكب فى التوقيت الحالى وعليها العشرات من المصريين فى موسم السياحة الداخلية لمناطق السنوركلنج المختلفة .

وأوضح منظم الرحلات البحرية أن أغلب الرحلات تتوقف عند مناطق تكون الشعاب المرجانية فيها والأسماك الملونة ظاهرة بشكل كبير من على سطح البحر، وتكون المياه فيها صافية حيث بمجرد ارتداء النظارات البحرية تظهر الأعماق بشكل كبير ويشاهد من يقوم بذلك جمال الطبيعة الخلابة التى وهبها الله لمصر.

من جانبه قال يوسف حسن ريس مركب بالبحر الأحمر، أن أغلب الرحلات البحرية تبحر من المراسى المختلفة فى الثامنة صباحا أو التاسعة بحد أقصى وتتجه كلا نحو مقصده الغوص لمناطق الغوص والجزر نحو الجفتون ومجاويش.



مناطق السنوركلنج



الرحلات البحرية بالبحر الأحمر



السنوركلنج فى البحر الأحمر



بداية رحلات السنوركلنج



منطقة الفنادير