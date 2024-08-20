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الرئيس السيسى يستعرض مع وزير خارجية أمريكا جهود وقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 01:51 م
الرئيس السيسى يستعرض مع وزير خارجية أمريكا جهود وقف إطلاق النار في غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة "هيرو مصطفى جارِج" سفيرة الولايات المتحدة  الأمريكية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لـ وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة، وقد أطلع الوزير "بلينكن" الرئيس، في هذا السياق، على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، ومعرباً عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد.







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