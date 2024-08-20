الرئيس السيسى لـ"بلينكن": حان الوقت لإنهاء الحرب فى غزة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، أكد أن حل الدولتين الضامن الأساسى لاستقرار المنطقة.. الرئيس السيسى لـ «بلينكن»: حان الوقت لإنهاء الحرب فى غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة.. الرئيس يشدد على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا.. ووزير الخارجية الأمريكى: ملتزمون بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



ـ أكد أن حل الدولتين الضامن الأساسى لاستقرار المنطقة.. الرئيس السيسى لـ «بلينكن»: حان الوقت لإنهاء الحرب فى غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة.. الرئيس يشدد على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا.. ووزير الخارجية الأمريكى: ملتزمون بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق



ـ 34 شهيدا خلال 24 ساعة.. الاحتلال يواصل قصف غزة ومواجهات واعتقالات فى الضفة

ـ «الحوار الوطنى» يرسل توصيات «الحبس الاحتياطى» للرئيس



ـ إشادة أممية بالدور الإنسانى المحورى لمصر فى ملف اللاجئين بالمنطقة.. الرئيس السيسى: حريصون على وقف إطلاق النار وحماية مقدرات السودان وشعبه.. الرئيس يبحث مع نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة دور مصر بمختلف محاور التعاون متعدد الأطراف خاصة الأمن والسلم وتغير المناخ وتحقيق التنمية

ـ القاهرة تحتضن محادثات السودان لتنفيذ إعلان جدة



ـ «مدبولى»: مشروع «بداية» ضمانة رئيسية لبناء الإنسان

ـ معامل التنسيق «كاملة العدد» فى أول أيام المرحلة الثانية



ـ المايسترو عمر خيرت و«عبدالباقى» وكريم عبدالعزيز وكايروكى.. صناع البهجة بمهرجان العلمين



