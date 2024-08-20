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الخارجية الأمريكية: اجتماعات بلينكن بالقاهرة شهدت محاولات خفض التصعيد بالمنطقة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 06:28 م
الخارجية الأمريكية: اجتماعات بلينكن بالقاهرة شهدت محاولات خفض التصعيد بالمنطقة سام وربيرج متحدث الخارجية الأمريكية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال سام وربيرج متحدث الخارجية الأمريكية، إن اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن في القاهرة تناولت محاولات خفض التصعيد بالمنطقة، مشيرا إلى جهود أمريكية مع الوسطاء في مصر وقطر وصولا لاتفاق بشأن غزة.

وأوضح خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا لسد الفجوات في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أن التواصل مع حركة حماس يتم عبر الوسطاء في مصر وقطر ونثق في قدرة الوسطاء في التعامل بهذا الشأن.


وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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