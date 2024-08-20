اليوم السابع
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لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ..

الحكومة تنفى اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 02:22 م
الحكومة تنفى اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً، لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، تواصل المركز مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتراض الهيئة 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ.

وشددت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، وأن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات أو قرارات خاصة بهذا الشأن، مشيرةً إلى أنه يتم الإنفاق على تطوير مشروعات موانئ الهيئة من خلال تعظيم عائدات المناطق الصناعية والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية، مهيبةً بالمواطنين ضرورة استقاء أي معلومات متعلقة بالهيئة من خلال قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها، وعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المعلومات المغلوطة.

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الحكومة

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه

تطوير الموانئ

مجلس الوزراء



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