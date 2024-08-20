التصريح بدفن طفلة تعرضت لصعق تيار كهربائى بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، جثة هامدة على إثر تعرضها لصعق التيار الكهربائى أثناء توصيلها شاحن تابلت بالمنزل.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة طفله عقب إصابتها بصعق التيار الكهربائى له بمنزله بمركز البلينا جنوب سوهاج، وتم نقله للمستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول الطفلة منال م ح ع م 10 سنة إلى مستشفى البلينا المركزى "جثة هامدة" ادعاء صعق كهرباء ومقيمه بمركز البلينا.

بسؤال والدها المدعو مصطفي ح ع م 51 سنة موظف ومقيم بذات الناحية أثناء قيام نجلته المذكورة بتوصيل شاحن جهاز تابلت بالكهرباء بالمنزل صعقها التيار الكهربائي مما أدي لوفاتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.