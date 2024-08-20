استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام بـ2 طن لتوزيعها على الأولى بالرعاية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى عن استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام بإجمالى 2 طن؛ لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية؛ ليكون إجمالى ما تم وصوله 77 طنا حتى الآن من لحوم الأوقاف.

وصرحت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير تضامن الدقهلية بأن عملية التوزيع تتم من خلال كشوف واردة من الإدارة المركزية؛ للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، وسوف يتم توزيع هذه الدفعة على 12 إدارة اجتماعية، وهم: منية النصر، ميت سلسيل، الجمالية، ميت غمر، نبروه، أجا، شرق المنصورة، المطرية، بنى عبيد، تمى الأمديد، دكرنس، طلخا، غرب المنصورة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة ماجدة جلالة، مدير تضامن الدقهلية، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف فى هذا الشأن.