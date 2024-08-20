استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق بقطاع غزة

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استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال لسيارة مدنية في محيط شارع الحشاشين شمال المدينة، كما نسف الاحتلال مباني سكنية غرب المدينة.

وأوضحت الوكالة أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائفها ونيرانها تجاه وسط وغرب رفح، كما توغلت آليات الاحتلال وسط إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين في منطقة الشاكوش في مواصي رفح شمال غرب مدينة رفح.

وأشارت إلى أن 5 فلسطينيين أصيبوا برصاص دبابات الاحتلال التي هاجمت أطراف منطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لافتة إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائفها ونيرانها تجاه أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون، كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منطقة عسقولة في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و139 فلسطينيا وإصابة 92 ألفا و743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم