ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 40 ألفا و 173 شهيدا

كتب سمير حسنى

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر بقطاع غزة خلال اليومين الماضيين وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و136 مصابا.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40,173 شهيدا و92,857 مصابا منذ 7 أكتوبر.

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال لسيارة مدنية في محيط شارع الحشاشين شمال المدينة، كما نسف الاحتلال مباني سكنية غرب المدينة.

وأوضحت الوكالة أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائفها ونيرانها تجاه وسط وغرب رفح، كما توغلت آليات الاحتلال وسط إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين في منطقة الشاكوش في مواصي رفح شمال غرب مدينة رفح.

وأشارت إلى أن 5 فلسطينيين أصيبوا برصاص دبابات الاحتلال التي هاجمت أطراف منطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لافتة إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائفها ونيرانها تجاه أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون، كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منطقة عسقولة في مدينة غزة.