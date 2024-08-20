إعلام فلسطينى: 10 شهداء من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلا بمخيم البريج

احمد علوى

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد نحو 10 أفراد وإصابة آخرين من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلًا بمخيم البريج، وسط قطاع غزة، حسبما أوردت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستشهد منذ قليل شاب فلسطيني إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ويخوض مقاتلو كتائب شهداء الأقصى في جنين اليوم الثلاثاء، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة جبع جنوبي جنين بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات أخرى بالضفة.