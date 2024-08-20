إزالة خلاطة خرسانية بالضبعية غير قانونية فى الإسماعيلية بعد شكاوى الأهالى

الإسماعيلية - صبرى غانم

استجابة لشكاوى المواطنين والخاصة بوجود خلاطة خرسانية غير قانونية، وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية باتخاذ اللازم من إجراءات نحو بحث الشكوى وإزالة أسبابها تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية ببحث شكاوى المواطنين.

وعلى الفور، قام العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ببحث الشكوى، وتم تنفيذ الغلق الإداري للخلاطة الخرسانية الغير قانونية بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي كانت محل الشكوى، مع إعطاء مهلة شهر من تاريخه لصاحب الخلاطة لإزالتها تمامًا وإزالة التجهيزات الخاصة بها مع إزالة كمية الأسمنت الموجود بها والذي يقدر بحوالي 100 طن مع الالتزام بعدم تشغيل الخلاطة خلال هذه المدة، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سيتم الحجز الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 3 أغسطس حتى 23 أغسطس الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 23لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 3 حتى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

