اليوم السابع
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إحباط تهريب 200 ألف قرص كبتاجون بقيمة ربع مليار جنيه

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 12:20 ص
إحباط تهريب 200 ألف قرص كبتاجون بقيمة ربع مليار جنيه المتهمين وامامهم المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب حوالى 200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون لخارج البلاد.. بقيمة 240 مليون جنيه تقريباً فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ وجهات الوزارة المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (12 عنصر إجرامى - لخمسة منهم معلومات جنائية - أحدهم سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا ومحبوس حالياً لقضاء عقوبة على ذمة "إحدى قضايا الإتجار بالمخدرات"– جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية) بمحاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من عناصر التشكيل "سيدات" أثناء إنهاء إجراءات سفرهن على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحوزتهن (19كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة بمخبىء سرى داخل الكراسى المتحركة الخاصة بهن وكذا طيات ملابسهن ، كما تم ضبط باقى عناصر التشكيل،  وبحوزتهم (100 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر - كمية من الأقراص المؤثرة ) ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات بـ (200 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون) بقيمة مالية بلغت تقريباً (240 مليون جنيه) ، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.







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تهريب 200 ألف قرص كبتاجون

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